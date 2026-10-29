Fed’den doları sallayacak karar belirsizliği

ABD dolar endeksi 102,1 civarında işlem gördü ve Fed 'in faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmemesi ancak bir sonraki politika hamlesi konusunda sınırlı açıklık sağlamasının ardından önceki seanstaki kayıplarını korudu.

Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca, merkez bankasının yıllık faiz kararı sayısını sekizden altıya indirebileceğini belirterek piyasa belirsizliğini artırdı.

Bu arada, iki yetkili 25 baz puanlık faiz artırımına karşı çıkarak, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi nedeniyle Aralık ayında olası bir faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar şimdi, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin daha fazla sinyal için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE fiyat endeksini bekliyor.

Dikkatler ayrıca, her iki merkez bankasının da faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiği Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın yaklaşan politika kararlarına da çevrildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,8201 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,8189 lira, en yüksek de 49,8424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,8345 liradan alıcı buluyor.