ABD Dolar Endeksi 103,6 civarında işlem gördü ve Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerinde seyretti. Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için merkez bankasının birkaç faiz artırımına ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü. Benzer şekilde, New York Fed Başkanı John Williams da kalıcı enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulduğunu vurgularken, daha agresif bir sıkılaştırma yoluna ilişkin beklentilere karşı uyarıda bulundu.

CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık yüzde 96 olarak fiyatlandırırken, daha büyük bir 50 baz puanlık artış olasılığı yaklaşık yüzde 4 civarında.

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının para politikası yönüne ilişkin ek ipuçları için Fed yetkililerinden daha fazla açıklama ve son FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,4166 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,3965 lira, en yüksek de 50,4554 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,4411 liradan alıcı buluyor.