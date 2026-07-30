Fed'in kararı doları geriletti

Dolar endeksi, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından 101'in altında kaldı. Bu durum, Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalardan kaynaklanan artan enflasyon risklerine rağmen Fed 'in faiz oranlarını değiştirmemesiyle gerçekleşti.

Bununla birlikte, FOMC üyelerinden üçü faiz artırımı lehine muhalefet ederken, Fed Başkan Kevin Warsh, faiz oranlarını sabit tutma kararının politika ataleti işareti olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, piyasaların gelen ekonomik verilere tepki vermeye devam edeceğini ekledi.

Ortadoğu'da, ABD'nin bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik saldırıların ardından İran'a yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Bu arada, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmakta ısrar etmesi nedeniyle iki taraf da potansiyel bir anlaşmaya varamadı ve bu durum, yatırımcıları enflasyon ve faiz oranı görünümü konusunda endişelendirdi. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,3873 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,3830 lira, en yüksek de 47,4235 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,4139 liradan alıcı buluyor.