Forint yükselmeye başladı

hungarian forintMacar forinti, Başbakan Viktor Orban'ın hafta sonu seçimlerinde yenilgiyi kabul etmesinin ardından dolar karşısında yüzde 1 'den fazla değer kazanarak yaklaşık 315 seviyesine ulaştı ve Şubat 2022'den bu yana en güçlü seviyesine çıktı.

Avrupa yanlısı muhalefetin zaferinin, Avrupa Birliği'nden milyarlarca avroluk fonun önünü açması bekleniyor; bu fonlar arasında yaklaşık 17 milyar Euroluk hibe ve savunma harcamaları için düşük faizli krediler yer alıyor.

Peter Magyar'ın Tisza partisi, üçte iki çoğunluğu elde etme yolunda ilerliyor ve bu da Orban'ın 16 yıllık iktidarı boyunca kurduğu sistemi hızla ortadan kaldırarak yasaları geçirmesini sağlayacak.

Macaristan 'ın AB fonlarına erişimi, Orban yönetimi altında hukukun üstünlüğü endişeleri nedeniyle kısmen dondurulmuştu. Tisza ise Euro bölgesine katılma çabalarını ilerletme sözü verdi.

Bu arada, İslamabad'daki hafta sonu görüşmelerinin bir anlaşmayla sonuçlanmaması sonrasında ABD ve İran arasındaki devam eden gerilimler, forintin kazanımlarını sınırlayabilir.