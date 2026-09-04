Dolar alacaklar dikkat. Kritik veri öncesi piyasalar çalkalandı

Dolar endeksi, bir önceki seansta sert düşüşün ardından 99 seviyesinin hemen altında kaldı. Bu düşüş, Fed yetkilisinin güvercinvari açıklamalarının ardından yatırımcıların bu ay Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle gerçekleşti.

Fed yöneticisi Christopher Waller, fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını değiştirmeme yönünde destekleyeceğini belirterek, bir sonraki politika kararının büyük ölçüde önümüzdeki hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerine bağlı olacağını söyledi.

Yatırımcılar, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak görüyor; bu oran bir gün önce yaklaşık yüzde 63 idi. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporunu bekliyor.

Dolar, yatırımcılar müdahale işaretlerini izlerken ve Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl daha agresif bir sıkılaştırma politikası izleme olasılığını değerlendirirken, yükselen Yen'in de baskısı altında kaldı. Haftalık bazda, dolar endeksinin yaklaşık yüzde 0,7 oranında düşmesi bekleniyor.