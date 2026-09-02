Dolar yatay seyrediyor

Dolar endeksi 99,7'nin üzerine çıkarak yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı ve Fed'in yakın zamanda faiz artırımı yapacağı beklentilerini güçlendirdi. ABD ve İran arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatları üçüncü ardışık seansta da yükseldi ve Ortadoğu'dan enerji akışında daha fazla aksama endişesi arttı.

Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh 'ın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi ve piyasalar bu ay faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlandırdı.

Fed yöneticisi Michael Barr da dün yaptığı açıklamada, enflasyon un düşmemesi durumunda merkez bankasının faiz artırımına hazır olması gerektiğini söyledi. Şimdi dikkatler, Fed'in politika yoluna dair daha fazla ipucu için Çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam raporuna ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.