Dolar yatay seyrediyor
02.09.2026 07:30
Son Güncelleme: 02.09.2026 07:49
Fed'in faiz artırımı beklentileriyle dolar güçlendi.
Dolar endeksi 99,7'nin üzerine çıkarak yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı ve Fed'in yakın zamanda faiz artırımı yapacağı beklentilerini güçlendirdi. ABD ve İran arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatları üçüncü ardışık seansta da yükseldi ve Ortadoğu'dan enerji akışında daha fazla aksama endişesi arttı.
Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi ve piyasalar bu ay faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlandırdı.
Fed yöneticisi Michael Barr da dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşmemesi durumunda merkez bankasının faiz artırımına hazır olması gerektiğini söyledi. Şimdi dikkatler, Fed'in politika yoluna dair daha fazla ipucu için Çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam raporuna ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
DOLAR NE KADAR?
Dolar güne 48,2864 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,2738 lira, en yüksek de 48,3064 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,2958 liradan alıcı buluyor.
Döviz Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
ABD Doları
|48,29
|+ 0.02%
|07:53
Euro
|55,94
|- 0.06%
|07:52
İngiliz Sterlini
|65,23
|- 0.06%
|07:52
Japon Yeni
|0,30
|+ 0.07%
|07:53
Avustralya Doları
|34,48
|- 0.06%
|07:53
Kanada Doları
|34,72
|- 0.09%
|07:52
Norveç Kronu
|5,17
|- 0.01%
|07:53
Danimarka Kronu
|7,48
|- 0.13%
|07:53
İsveç Kronu
|5,01
|- 0.26%
|07:53
Suudi Arabistan Riyali
|12,84
|- 0.15%
|07:53