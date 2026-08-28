Dolarda nefesler tutuldu. Piyasanın gözü Jackson Hole’da

Dolar endeksi, yatırımcılar ABD faiz oranlarının görünümüne dair ipuçları için Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı beklerken 99,1 civarında küçük bir değişiklik gösterdi.

Yine de, ABD enflasyon verilerinin bu hafta beklenenden daha yüksek gelmesi ve yıl sonundan önce Fed'in faiz artırımı beklentilerini desteklemesiyle, dolar haftayı hafif yükselişle kapatmaya hazırlanıyordu; Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığı yüzde 70'in üzerinde kaldı.

Yaklaşan Eylül toplantısı için piyasalar şu anda Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor.

Bu arada, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, para politikasının ekonomiyi kısıtlamadığını söyledi. Öte yandan, yatırımcılar ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alım programının etkilerini değerlendirmeye devam etti; bu da ABD borç krizi riskleri ve potansiyel dolar zayıflığı konusundaki endişeleri artırdı.