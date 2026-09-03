Dolarda Yen depremi ve Trump etkisi

Dolar endeksi yaklaşık 99,5 seviyesine gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını artırdı. Keskin Yen yükselişi, yetkililerin faiz kontrolü yaptığı ve Japon para birimini desteklemek için tekrar müdahale edebileceği spekülasyonları arasında doların değer kaybetmesine neden oldu.

ABD'de, New York Fed Başkanı John Williams , gümrük vergilerinin etkisinin azalmasıyla enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair kanıtlar olduğunu, ancak yüksek enerji fiyatlarının henüz diğer hizmetlere yansımadığını söyledi.

Dün açıklanan veriler ayrıca, ABD'de özel sektör istihdam büyümesinin Ağustos ayında yavaşladığını gösterdi. Yine de piyasalar, bu ayın sonlarında Fed 'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık üçte iki olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verilerini ve Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı istihdam verilerini bekliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran'a yönelik son saldırıların kısa süreli olacağını söylemesinin ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş durdu; bu durum enflasyon endişelerini azalttı ve dolara olan güvenli liman talebini düşürdü.