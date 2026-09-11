Küresel piyasalar alev aldı. Dolar tırmanışa geçti

Piyasalar, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını, üretici fiyat endeksi verilerinden önce yüzde 61 olan orandan yaklaşık yüzde 71'e çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı'nın ilk genişletilmiş geri alım operasyonunun beklenenden düşük alımlarla sonuçlanmasının ardından Hazine tahvil getirileri de yükseldi.

Bu arada, ABD ve İran'ın çatışmadan geri adım atmaya dair çok az işaret göstermesiyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı ve küresel enerji arzında uzun süreli aksamalar ve kalıcı enflasyon baskıları konusunda endişeleri artırdı.