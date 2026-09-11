Küresel piyasalar alev aldı. Dolar tırmanışa geçti
11.09.2026 07:39
Dolar, ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporu öncesinde kazanımlarını korudu.
Dolar endeksi, bir önceki seansta toparlandıktan sonra 99 seviyesinin üzerinde kaldı. Yatırımcılar, önümüzdeki hafta Fed'in faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirebilecek son ABD tüketici fiyat endeksi raporuna hazırlanıyordu. Perşembe günü açıklanan veriler, İran savaşı nedeniyle toptan enerji fiyatlarının yükselmesiyle ABD üretici enflasyonunun geçen ay hızlandığını gösterdi.
Piyasalar, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını, üretici fiyat endeksi verilerinden önce yüzde 61 olan orandan yaklaşık yüzde 71'e çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı'nın ilk genişletilmiş geri alım operasyonunun beklenenden düşük alımlarla sonuçlanmasının ardından Hazine tahvil getirileri de yükseldi.
Bu arada, ABD ve İran'ın çatışmadan geri adım atmaya dair çok az işaret göstermesiyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı ve küresel enerji arzında uzun süreli aksamalar ve kalıcı enflasyon baskıları konusunda endişeleri artırdı.