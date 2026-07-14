Gerginlik doları güçlü kılıyor

Dolar endeksi, önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra Salı günü 101,2 civarında tutundu. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden başlatması ve hayati önem taşıyan bu deniz yolunun güvenliğini sağlamak için ABD'nin çabalarından faydalanan ülkelerden tazminat talep etmesiyle desteklendi.

Bu hamle, petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek, merkez bankalarının enflasyon baskılarını kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmaları gerekebileceği endişelerini yeniden alevlendirdi.

Yatırımcılar ayrıca, ABD enflasyon verilerini ve Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın bugün ilerleyen saatlerde ABD Kongresi önündeki ifadesini bekliyordu; piyasalar, politika sinyalleri için açıklamalarını yakından takip ediyordu.

Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 51 olarak fiyatlandırırken, merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeme olasılığı yüzde 23 olarak değerlendiriliyor.

Dolar, çoğu ana para birimine karşı güçlü kalırken, Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan gelen şahin sinyallerin ardından Yeni Zelanda dolarına karşı zayıfladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,9881 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,9714 lira, en yüksek de 47,0681 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,0363 liradan işlem geçiyor.