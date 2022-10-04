Goldman Sachs, faizlerin yıl sonuna kadar 3 puan inmesini bekliyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizini 3 puan indirmesini bekliyor.

Goldman Sachs'tan dün yapılan açıklamada, "Merkez Bankası’nın para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için... Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye devam edeceğini belkiyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz" denildi.

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.

Merkez Bankası’nın son iki ayda 100'er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada faizlerin düşmesi ve yıl sonunda tek haneye inmesi gerektiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ekim, kasım ve aralık olmak üzere üç olağan toplantısı bulunuyor.