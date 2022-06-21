Goldman'dan ABD'de resesyon uyarısı

ABD'de resesyon endişelerini yüksek sesle ifade eden kurumlar arasına Goldman Sachs da katıldı.

Banka, ABD'nin önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığının yüzde 30 olduğunu belirtti. Banka daha önce bu olasılığın yüzde 15 olduğunu ifade etmişti.

Banka ekonomistleri ilk yıl resesyonun önlenebilmesi durumunda ikinci yıl resesyon olasılığının yüzde 25 olduğunu belirtti.

Böylelikle iki yıl için birlikte hesaplanan resesyon olasılığı yüzde 48 oldu. Bankanın bir önceki tahminlerinde bu olasılık yüzde 35 olarak hesaplanmıştı.



Goldman Sachs Ekonomisti Jan Hatzius, ABD'de resesyon riskinin şu an daha yüksek ve önden yüklemeli olduğunu belirtti.



Banka ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyümesini yüzde 2,8 seviyesinde korurken, üçüncü çeyrek için büyüme beklentisini yüzde 1,75 seviyesine indirdi.

RESESYON NEDİR? ABD EKONOMİSİ İÇİN RESESYON YAKIN MI?



Bir ekonomide temelde resesyon olabilmesi için art arda 2 çeyrek daralma görülmeli. Parasal sıkılaşmanın güçlendiği ortamda ABD ekonomisi için resesyondan söz edilebilmesi için yılın ikinci çeyreğinde de daralma görülmesi gerekir.