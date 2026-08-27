Güçlü verilerle dolar istikrar kazandı

Dolar endeksi, önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 99'un üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, yıl sonundan önce Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendiren, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileriyle desteklendi.

Temmuz ayında PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 artarak yüzde 0,1'lik tahminleri aştı ve Haziran ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşü tersine çevirdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,6 beklentisine karşılık yüzde 3,7'ye yükseldi.

Yatırımcılar şimdi, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı bekliyor, ancak Warsh'ın Eylül ayındaki merkez bankası politika kararına ilişkin net bir gösterge sunması beklenmiyor.

Bu arada, Ortadoğu'daki diplomatik ilerleme işaretleri nedeniyle petrol fiyatları daha da düştü ve kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletti. Yatırımcılar ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alım programının ve daha geniş ABD mali risklerinin etkilerini de değerlendirmeye devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,1124 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,1025 lira, en yüksek de 48,1432 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,1351 liradan alıcı buluyor.