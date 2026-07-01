Güney Kore'nin para birimi eriyor

Güney Kore wonu, dolar karşısında yaklaşık bin 557 seviyesine gerileyerek, Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesi olan Haziran başındaki bin 560 civarına yaklaştı.

Bu düşüşte, yerel hisse senetlerinde devam eden yabancı satışlar ve ABD dolarına yönelik geniş talep para birimini baskıladı.

Yurtdışı yatırımcılar, Kore hisse senetlerinde sekizinci ardışık seansta net satış yapmaya devam ederek, küresel fonların Kore teknoloji hisselerine olan maruziyetini azaltmasıyla birlikte sermaye çıkışları dalgasını uzattı.

Won ayrıca, beklenenden daha güçlü ABD işgücü piyasası verilerinin Hazine tahvil getirilerini yükseltmesi ve Fed'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle daha güçlü bir ABD doları karşısında da baskı altında kaldı.

Bu arada, Güney Kore Haziran ayı için rekor ticaret verileri açıkladı; ihracat yıllık bazda yüzde 70,9 artarak 102,25 milyar dolara ulaştı ve aylık sevkiyatların ilk kez 100 milyar doları aşmasını sağladı.

Ticaret fazlası, yapay zeka odaklı güçlü talep sayesinde yarı iletken ihracatının neredeyse üç katına çıkarak 44,82 milyar dolara ulaşmasıyla rekor seviye olan 36,15 milyar dolara yükseldi.