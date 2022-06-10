ntv.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler paketinin ardından yaptığı yeni açıklamada serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edileceğini belirtti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 10.06.2022 - 11:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecek

İlişkili Haberler

Yeni ekonomik adımlar açıklandı (6 maddede yeni kararlar)

Yeni ekonomik adımlar açıklandı (6 maddede yeni kararlar)

Yeni ekonomik adımların açıklamasından sonra Dolar/TL'de son durum (10 Haziran 2022 Dolar/TL, Euro/TL güncel fiyatlar)

Yeni ekonomik adımların açıklamasından sonra Dolar/TL'de son durum (10 Haziran 2022 Dolar/TL, Euro/TL güncel fiyatlar)

Hazine ve Bakanlığı, dün ekonomide yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı. Bakanlık bugün de alınan yeni kararlar sonrası önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten Türkiye'nin de etkilendiği ifade edildi.

Bununla birlikte ülkenin makro ekonomi politikasında enflasyonla mücadelenin birincil önceliğini koruduğu belirtilen açıklamada, "Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu çerçevede, gelecek dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır.

Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır.

Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...