İngiltere faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

BoE politika faizini 25 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'e çıkardı.



Banka faizlerin bir süre daha yüksek seviyede kalabileceği konusunda yeni bir uyarıda bulundu.



ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faizleri 25 baz puan artırmıştı. Fed ve ECB'nin aksine BoE'nin Para Politikası kurulu, faiz artışlarının sona ermek üzere olduğuna dair çok az işaret verdi.



BoE, faiz görünümüne yönelik yeni yönlendirmesinde, "Para politikası kurulu faizlerin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için uzun süre yeterli düzeyde kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacak" dedi.



BOE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 5,25'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı ancak bu yıl ilk kez karar konusunda üçe bölündüler.



Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 25 baz puan artırılmasını bekliyordu.