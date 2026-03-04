İran savaşının ilk kazananı dolar oldu değer kazancını sürdürüyor

Sert iki günlük yükselişin ardından dolar endeksi Çarşamba günü 99 seviyesinin üzerinde kaldı. Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın enerji fiyatlarındaki yükselişi sürdürebileceği endişeleri enflasyon kaygılarını körükledi.

Yatırımcılar, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini azalttı ve bir sonraki indirimin Temmuz yerine Eylül ayında gerçekleşeceğini fiyatladı. Ancak bu yıl iki adet 25 baz puanlık indirim hala bekleniyor.

Dolar ayrıca, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşının beşinci gününe girmesi ve İsrail'in Salı günü din adamlarının yeni bir Yüksek Lider seçmek için toplandığı bir binaya saldırmasıyla güvenli liman talebiyle de desteklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'da önceki rejim kadar sorunlu yeni bir liderlik getirebileceği endişesini dile getirerek, çatışmanın belirsiz seyrini vurguladı. Dolar genel olarak güçlendi ve bu hafta euro ve Avustralya para birimleri karşısında en büyük kazançlarını kaydetti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,9587 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9041 lira, en yüksek de 43,9919 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,9876 liradan alıcı buluyor.