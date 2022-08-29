İthal enerji faturası bir yılda ikiye katlandı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.



Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.



Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 958 milyon 89 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.



Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi.



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