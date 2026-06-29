Japon Yeni resmen eridi

Japon Yeni'nin dolar karşısındaki değeri yaklaşık 161,7 seviyesinde seyrederek, 1986'dan bu yana en düşük seviyesine yakın kaldı. Buna rağmen, perakende satışların Mayıs ayında yüzde 5,3 artarak Kasım 2023'ten bu yana en hızlı büyümeyi kaydettiği ve bu artışın büyük ölçüde hükümetin tüketici harcamalarını artıran teşvik paketinden kaynaklandığı görüldü.

Bir dizi sağlam ekonomik veri ve merkez bankası yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki politika kararını 31 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Buna rağmen, Japonya Maliye Bakanlığı'ndan gelen tekrarlanan sözlü uyarılara ve yaklaşık iki ay önce yapılan rekor düzeydeki döviz müdahalesine rağmen, daha güçlü dolar ve geniş ABD-Japonya faiz oranı farkı para birimi üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Fed'in de bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını artırması bekleniyor.