"Japonya Merkez Bankası, dolara müdahale etti" iddiası

Japonya'da yenin keskin şekilde değer kaybetmesinin ardından art arda ikinci işlem gününde de döviz piyasasına müdahale edildiğinden şüphelenilirken, doların güçlü seyri müdahalenin etkisini hafifletti.

Yetkililer, piyasaya bir kez daha müdahalede bulunup bulunmadıkları konusunda açıklama yapmadı, ancak fiyat hareketleri güçlü şekilde müdahaleye işaret etti.



Yen dolar karşısında günün erken saatlerinde 4 yen yükselerek 145,28 seviyesine tırmandı ve Cuma günü de benzer bir hamlede bulunan yetkililerin art arda ikinci işlem gününde de piyasaya müdahale ettiğine işaret etti.



Ancak, yen yeniden 148 seviyesine gerileyerek ABD ile Japonya'nın faiz oranları arasındaki farkı yen üzerinde yarattığı baskıya tekrar dikkat çekti.

"AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ"



ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırarak para politikasını sıkılaştırmayı sürdürürken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) da faiz oranlarını aşırı düşük seviyelerde tutmaya devam ediyor.



Ekonomi politikasının diğer ülkelerle eşgüdümünden sorumlu en üst düzey Maliye Bakanlığı yetkilisi olan Masato Kanda, bakanlıkta gazetecilerin müdahale edilip edilmediğini sorması üzerine "Açıklama yapmayacağız. Piyasayı 7/24 takip ediyor ve uygun yanıtlar veriyoruz. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

