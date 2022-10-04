Japonya'da gösterge enflasyon 8 yılın zirvesinde

Japonya'da Tokyo tüketici fiyatları 2014'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Tokyo çekirdek tüketici fiyatları Eylül'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 yükselerek art arda dördüncü ayda da Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yüzde 2 hedefini aştı. Böylece Tokyo TÜFE son 8 yılın en büyük artışı kaydetti.

Önümüzdeki aylarda ülke çapında TÜFE'nin yüzde 3 seviyesine

yaklaşacağı yönünde piyasa beklentilerini kuvvetlendiren veriler, BOJ'un maliyet kaynaklı fiyat baskılarının geçici olacağı görüşüne dair şüphe yaratabilir.



ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ



Petrol ürünlerinin dahil olduğu ancak gıda fiyatlarının çıkarıldığı Tokyo çekirdek TÜFE (CPI) piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Ağustosta endeks yüzde 2.6 artış kaydetmişti.



Veriler, elektrik faturalarından, çikolata, sushi ve otel fiyatlarına kadar çeşitli birçok ürün ve hizmette fiyatların arttığını gösterirken, yükselen hammadde fiyatlarının da hanelere yansıtıldığına işaret etti.