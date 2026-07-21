Jeopolitik kriz doları tırmandırdı. Dolar/TL 47,21'i gördü

Dolar endeksi, ABD ve İran arasındaki devam eden çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon ile faiz artırımı endişelerini yeniden canlandırmasıyla, art arda üç seanslık yükselişin ardından 101 seviyesine yakın işlem gördü.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları onuncu gününde de devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump , Tahran'ın üç ABD askerinin ölümünden sorumlu tutulacağı uyarısında bulundu.

İran destekli Husi militanları da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan ederek Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatı konusunda endişeleri artırdı. Bu arada, İran, birkaç günlük çatışmanın ardından arabulucuların ABD ile gerilimi azaltmak için öneriler sunduğunu söylerken, haberler olası 10 günlük bir ateşkesi işaret etti.

Piyasalar, Eylül ayında Fed 'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 51'den yüzde 55'e yükseltti. Bu arada, Fed yetkilileri, politika yapıcıların federal fon oranını değiştirmemesi beklenen gelecek haftaki FOMC toplantısı öncesinde karartma dönemine girdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,1754 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,0964 lira, en yüksek de 47,2108 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,1993 liradan alıcı buluyor.