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Jeopolitik riskler dolara yarıyor

27.10.2026 06:59

Jeopolitik riskler dolara yarıyor
iStockPhoto

Dolar yükseliş seyrini koruyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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ABD'nin ara seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri adımları yeniden gündeme alabileceği endişeleri, küresel yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesine neden oluyor.

Yatırımcılar yoğun bir ekonomik veri haftasına ve Fed'in yaklaşan politika duyurusuna hazırlanırken, dolar endeksi art arda iki seanslık yükselişin ardından bugün 102 civarında tutundu. Piyasalar, Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 82 civarında. GSYİH büyümesi ve PCE enflasyon endeksi de dahil olmak üzere önemli veri açıklamaları, para politikasının görünümüne ilişkin ipuçları için yakından izlenecek.

 

Bu arada, Anthropic 'in halka arz başvurusuyla tetiklenen yapay zeka sektörüne yönelik piyasa ilgisinin yeniden canlanması, yapay zeka sektörünün Amerikan ekonomik büyümesine katkısı göz önüne alındığında doları destekledi. Jeopolitik cephede ise, ABD'nin ara seçimlerden sonra İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği korkusu, dolara olan güvenli liman talebini desteklemeye devam etti.

 

DOLAR NE KADAR?

 

Dolar güne 49,7560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,7504 lira, en yüksek de 49,7966 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,7871 liradan alıcı buluyor.

Döviz Türü

SembolSatışDeğişimSaat
ABD Doları
49,79+ 0.07%07:14
Euro
55,72+ 0.23%07:14
İngiliz Sterlini
66,53+ 0.11%07:14
Japon Yeni
0,32- 0.03%07:14
Avustralya Doları
35,06+ 0.45%07:14
Kanada Doları
35,59+ 0.25%07:14
Norveç Kronu
5,36+ 0.41%07:14
Danimarka Kronu
7,44+ 0.05%07:14
İsveç Kronu
5,00+ 0.15%07:14
Suudi Arabistan Riyali
13,29+ 0.06%07:14