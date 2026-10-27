Jeopolitik riskler dolara yarıyor

Yatırımcılar yoğun bir ekonomik veri haftasına ve Fed'in yaklaşan politika duyurusuna hazırlanırken, dolar endeksi art arda iki seanslık yükselişin ardından bugün 102 civarında tutundu. Piyasalar, Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 82 civarında. GSYİH büyümesi ve PCE enflasyon endeksi de dahil olmak üzere önemli veri açıklamaları, para politikasının görünümüne ilişkin ipuçları için yakından izlenecek.

Bu arada, Anthropic 'in halka arz başvurusuyla tetiklenen yapay zeka sektörüne yönelik piyasa ilgisinin yeniden canlanması, yapay zeka sektörünün Amerikan ekonomik büyümesine katkısı göz önüne alındığında doları destekledi. Jeopolitik cephede ise, ABD 'nin ara seçimlerden sonra İran 'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği korkusu, dolara olan güvenli liman talebini desteklemeye devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,7560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,7504 lira, en yüksek de 49,7966 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,7871 liradan alıcı buluyor.