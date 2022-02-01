Kartlı ödemeler geçen yıl 1,71 trilyon liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin (BKM) 2021 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı hava yolları ve konaklama sektörlerinde görüldü.



Temassız ödeme tutarı 3 katına ulaşırken, internetten kartlı ödeme tutarı ise yüzde 75'lik büyümeyle 455 milyar TL oldu. Geçen yıl her 4 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı.



Kartlı nakit çekim tutarı ise yüzde 17 büyüyerek 1,12 trilyon liraya ulaştı. 2021'de günde ortalama 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, 3,3 milyar TL nakit çekim işlemi yapıldı.



Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 yükselişle 150,1 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 32 artışla 57,1 milyon adede ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da bu alanda en yüksek kart sayısına sahip ülke Türkiye oldu.



KREDİ KARTLI ÖDEME TUTARI 1,4 TRİLYON LİRA OLDU



Geçen yıl kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 279,8 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar TL'ye ulaştı.



Geçen yıl ortalama olarak günde 24,2 milyon adet ödeme işlemi, 4,7 milyar TL ödeme tutarı gerçekleşti. İşlem başına ortalama ödeme tutarı ise 2021'de yüzde 15 artışla 194 TL'ye ulaştı.



Kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 56 artışla 151,3 milyar TL'ye, banka kartlarıyla nakit çekim tutarı yüzde 13 artışla 1 trilyon 25 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlarla nakit çekim tutarı ise yüzde 55 artışla 18,6 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kartlı nakit çekim tutarı yüzde 17 büyüyerek 1 trilyon 195 milyar TL olarak gerçekleşti. İşlem başına ortalama nakit çekim tutarı yüzde 12 artarak 867 TL'ye ulaştı.



EN FAZLA KARTLI ÖDEME ARTIŞI HAVA YOLLARI VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE



Geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı salgın nedeniyle 2020'de daralan hava yollarında görüldü. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler yüzde 135 artarak 41,3 milyar TL'ye ulaşırken, onu yüzde 127 ile konaklama, yüzde 120 ile kuyumculuk, yüzde 98 ile seyahat acenteleri, yüzde 86 ile kamu/vergi ödemeleri izledi.



Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise zirveyi 490,5 milyar TL'lik büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü 138,9 milyar TL ile giyim, 133,4 milyar TL ile elektronik eşya, 118,3 milyar TL ile akaryakıt takip etti.



Temassız ödeme adedi önceki yıla göre 2 kat, ödeme tutarı ise 3 kat artarken mağaza içi her 2 ödemeden 1'i temassız gerçekleşti. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 116 artarak 3,73 milyara, temassız ödeme tutarı ise yüzde 176 yükselişle 289,6 milyar TL'ye ulaştı.



EN FAZLA KARTLI ÖDEME 31 ARALIK'TA



Geçen yıl en fazla kartlı ödeme tutarı 8,8 milyar TL ile 31 Aralık'ta gerçekleşirken, en fazla kartlı nakit çekim tutarı 10 milyar TL ile 19 Temmuz'da (Kurban Bayramı Arife günü) yaşandı.



İnternetten en fazla kartlı ödeme 3,1 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 26 Kasım'da gerçekleşti. 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için 10 milyon kartla yapılan 18 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.



Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün pazartesi, saat aralığı ise 15.00-16.00 aralığı oldu.