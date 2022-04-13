Kavcıoğlu TİM heyetiyle görüştü: İhracat gelirlerinin yüzde 40'ının TCMB'ye satılması gündemde

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüştü.

Görüşmede, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

İHRACATÇIYA YENİ DÖVİZ ŞARTI

Edinilen bilgilere göre, ihracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payı arttırılacak. Halen yüzde 25 olan oran, yüzde 40'a çıkarılacak.

İhracatçıların Eximbank kredi limiti de yapılan ihracat tutarının üçte birinin üstüne çıkarılacak.