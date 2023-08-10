KKM hesapları 3,3 trilyon liraya yaklaştı

KKM hesaplarında yükseliş devam ediyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 4 Ağustos'la biten haftada

3 trilyon 282 milyar 371 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.



Böylece bir haftada KKM hesaplara 149 milyar 903 milyon liralık giriş yapıldı.



KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.