KKM hesapları 3,3 trilyon lirayı aştı

KKM hesaplarında yükseliş devam etse de geçen hafta hız kesti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11 Ağustos'la biten haftada

3 trilyon 357 milyar 708 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.



Böylece bir haftada KKM hesaplara 75,3 milyar TL'lik giriş yapıldı. Önceki hafta 149,9 milyar dolarlık artış gerçekleşmişti.



KKM hesaplarına girişte önceki haftaya göre yarı yarıya azalma meydana geldi.



KKM İÇİN BÜTÇEDEN 34,5 MİLYAR TL



KKM için temmuz ayında bütçeden 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.



ZORUNLU KARŞILIK ARTIRILMIŞTI



KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.



Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.