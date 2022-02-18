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Kur korumalı mevduat 450 milyar lirayı aştı

Döviz talebini dengelemek için devreye sokulan kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı. 757 bin müşteri bu hesaplara geçiş yaparken, vatandaşlar ağırlıklı olarak 3 aylık vadeyi seçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 11:32

Kur korumalı mevduat 450 milyar lirayı aştı

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Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında iki ayda biriken para 450 milyar lirayı aştı.

Kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında iki ayda 193 milyar lirası Hazine destekli, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere bankacılık sektöründe toplam 452 milyar lira kur korumalı mevduat/katılma fonu bakiyesi oluştu.

757 BİN MÜŞTERİ GEÇİŞ YAPTI

733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesapları toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaştı.

tevdiat hesaplarından Türk lirasına dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. Toplam bakiye içindeki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR VADEDE 3 AYI TERCİH ETTİ

Söz konusu TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Bu vadedeki hesaplar, 224 milyar lira ile toplam hesap bakiyesinin yüzde 50’si seviyesinde gerçekleşti.

Tüzel kişilerin ağırlıklı vade tercihi ise 6 ay oldu. Bu vadedeki hesap bakiyesi 176 milyar lira ile toplam bakiyenin yüzde 39’unu oluşturdu.

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