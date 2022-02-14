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Kur korumalı mevduat sistemine geçen şirketlere stopaj desteği Resmi Gazete'de

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlerle yurtdışında yaşayan vatandaşlar da stopaj avantajına sahip olacak. Şirketler ve gurbetçiler için stopaj desteği sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 10:45

Kur korumalı mevduat sistemine geçen şirketlere stopaj desteği Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj avantajından, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021 itibarıyla, şirketlerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan döviz hesapları yararlanacak.

Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının transfer edecekleri döviz tutarları karşılığı açılan Türk Lirası mevduat ve katılım hesapları da stopaj desteğinden yararlanabilecek.

Karara göre, Gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 itibarıyla, şirketlerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları da stopaj desteğinden yararlanacak.

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