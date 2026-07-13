Küresel piyasalar alarmda. Euro son bir yılın en düşüğünde

Euro , Ortadoğu'daki gerilimlerin tırmanmasına yatırımcıların tepki vermesiyle haftaya 1,14 dolardan başladı ve Haziran ayından bu yana bir yıllık en düşük seviyesine yaklaştı. ABD'nin İran'a yönelik bir başka saldırı turunun ardından petrol fiyatları yükseldi; iki taraf da Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın su yolundaki gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini zayıflatmak için düzinelerce hedefi vurduğunu bildirdi. Ancak İran, Pazar günü boğazın "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacağını açıkladı. Bu belirsizlik enflasyon endişelerini körükledi ve yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da artıracağına dair bahis oynamasına yol açtı.

Avrupa Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez Haziran ayında faizleri zaten artırmıştı. Şimdi piyasalar , İran çatışmasına bağlı olarak artan yakıt maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonu dengelemek için önümüzdeki yıl içinde iki ek faiz artışı bekliyor; ilki muhtemelen Eylül ayında gerçekleşecek.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Yannis Stournaras Cuma günü, merkez bankasının Euro bölgesindeki yüksek enflasyonla mücadelesinde "başlangıç ​​noktasına geri döndüğü" konusunda uyardı.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,3399 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,3036 lira, en yüksek de 53,7138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,6747 lira seviyesinden işlem görüyor.