Küresel piyasalarda dolar fırtınası

Dolar endeksi 102'nin üzerine çıkarak güçlendi ve güçlü ABD ekonomisi, yüksek Hazine tahvil getirileri ve Ortadoğu 'daki artan jeopolitik belirsizlik desteğiyle üst üste üçüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Hazine tahvil getirileri bu hafta 2002'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşarak doların diğer büyük para birimleri karşısındaki faiz farkını genişletti. Yatırımcılar ayrıca Eylül ayı istihdam raporu öncesinde ABD işgücü piyasasının dirençli olduğuna dair işaretleri de değerlendirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının ne kadar yükselmesi gerektiğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, Fed'in enflasyonu hedef seviyesine döndürmek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. Bu arada, ABD'nin Ortadoğu'ya ek bir uçak gemisi ve 10 bin asker konuşlandırmayı değerlendirmesiyle petrol fiyatları yükseldi ve bölgesel enerji arzında daha fazla aksama ve yeni enflasyon baskıları endişelerini artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,0725 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,0692 lira, en yüksek de 49,1466 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,1359 liradan alıcı buluyor.