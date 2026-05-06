Küresel piyasalarda düşen dolar Türkiye'de rekor kırdı

Dolar endeksi 98'e doğru gerileyerek üç günlük yükselişini sonlandırdı. Washington'ın Tahran'la bir anlaşmaya varabileceğine dair artan iyimserlik, doların güvenli liman cazibesine olan talebi azalttı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin geçerliliğini koruduğunu söylerken, Dışişleri Bakanı Rubio da Washington'ın odağını boğazdaki nakliye yollarını korumaya kaydırmasıyla birlikte saldırı operasyonlarının sona erdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Tahran'la yeniden görüşmeler için zaman tanımak amacıyla, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta zorlanan gemilere yardım etme çabalarına geçici bir ara verildiğini duyurdu.

Petrol fiyatları geriledi, enflasyon endişelerini hafifletti ve Federal Rezerv'in fiyat baskılarını durdurmak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceği beklentilerini azalttı.

Piyasa katılımcıları şimdi, Cuma günü açıklanacak daha yakından takip edilen aylık istihdam raporundan önce, işgücü piyasasının gücünü değerlendirmek için ADP'nin Nisan ayı özel sektör istihdam raporuna yöneliyor.

DOLAR NE KADAR?

Küresel piyasalarda gerileme gösteren dolar, iç piyasada rekor kırdı. Dolar güne 45,2304 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,2188 lira, en yüksek de 45,2459 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,2270 liradan alıcı buluyor.