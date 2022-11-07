Merkez Bankası ekimde KİT'lere döviz satışı yapmadı

Merkez Bankası (TMCB) geçen yıl kış aylarında milyarlarca dolar rezerv kaybına neden olan BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) art arda dördüncü ayda da döviz satışında bulunmadı.



KİT'lere döviz satışını yıl ortasında keskin şekilde azaltan TCMB böylece Temmuz-Ekim döneminde yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen döviz satışında bulunmadı.



Geçen yıl Ekim ayı ile bu yıl Haziran arasındaki dokuz aylık dönemde 23.9 milyar dolar rezerv kaybına neden olan ve bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri mevcut döviz politikasının önemli bir payı olan BOTAŞ'ın döviz ihtiyacı da yeniden piyasaya yönelmiş oldu.



TCMB ilgili imkan kapsamında "gerek gördüğü dönemlerde" BOTAŞ'ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyordu.



Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerde ise ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor. TCMB'nin belirli bir KİT'in döviz ihtiyacını karşılamayıp karşılamama kararı, günlük haftalık değil 3, 6 aylık dönemlerde değişiklik gösteriyor.



TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı Ocak-Ekim döneminde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 18.1 milyar dolar oldu.

