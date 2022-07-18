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Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2022 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 08:43

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2022 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

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, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Merkez Bankası Başkanı başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14’te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.

Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Temmuz ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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