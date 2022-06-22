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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Haziran 2022 PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 11:37

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Haziran 2022 PPK toplantısı ne zaman?

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, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

HAZİRAN AYI MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin karar, 23 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te açıklanacak. 

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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