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Merkez Bankası referans faiz oranını aşağı çekti

Merkez Bankası, kurumsal kredi maliyetlerindeki üst sınırı belirleyen referans faiz oranını kasım ayı içni için 177 baz puan indirimle yüzde 12,19 olarak ilan etti.

Merkez Bankası referans faiz oranını aşağı çekti

, referans oranını kasım ayı için de düşürdü.

Merkez Bankası (TCMB) kurumsal maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını Kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12,19 olarak ilan etti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1,08'den kasım için yüzde 0,95'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13,96'dan yüzde 12.19'a düşüş anlamına geliyor.

TCMB referans yıllık faiz oranını eylülde 100 baz puan ekimde yaklaşık 140 baz puan indirmişti.

TCMB'nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.

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