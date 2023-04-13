Merkez Bankası rezervleri 121 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.

NET REZERV 13,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Nisan ile sona eren haftada 4,7

milyar dolar düşüşle 13,77 milyar dolara geriledi. Böylece 6 Şubat'taki depremden sonraki üç haftada yaklaşık 7 milyar dolar ile keskin gerileyen net rezervlerdeki aşağı eğilim devam etti.



Net rezervler geçen yılı 27.54 milyar dolar ile tamamladı. Depremden hemen önce de 27 milyar dolar seviyesinde bulunan net rezervler son iki aydır bir iki istisna hariç neredeyse her hafta geriledi.

