Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 17 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Mart'ta 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 643 milyon dolar artarak 50 milyar 316 milyon dolardan 52 milyar 959 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 874 milyon dolar artışla 120 milyar 13 milyon dolardan 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.

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