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Merkez Bankası rezervleri 127,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 604 milyon dolar azalarak 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 127,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak itibarıyla brüt rezervleri, 2 milyar 948 milyon dolar azalışla 76 milyar 206 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Ocak'ta 79 milyar 154 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 344 milyon dolar artarak 49 milyar 589 milyon dolardan 50 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 604 milyon dolar azalışla 128 milyar 743 milyon dolardan 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

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