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Merkez Bankası rezervlerinde bir haftada 2,6 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2,6 milyar dolar artarak 102,9 milyar dolara yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 15:32 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 15:33

Merkez Bankası rezervlerinde bir haftada 2,6 milyar dolarlık artış

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

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