Merkez Bankası: TL'nin ağırlığı artmaya devam ediyor

Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu yayımlandı.



Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde alınan kararlar ve uygulamalar ile kamu, hanehalkı, reel sektör ve banka bilançolarındaki TL’nin ağırlığının artmaya devam ettiği belirtildi.



Hanehalkı borçluluğu kaynaklı düşük risk seviyesinin korunduğu belirtilen raporda, reel sektörün borç/varlık oranı ile döviz açık pozisyonundaki iyileşmenin sürdüğü kaydedildi.



Hedefli kredi politikaları sonrasında TL ticari kredilerde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin payı artarken, KOBİ’lerin ve ihracatçı firmaların finansmana erişiminin güçlendiği ifade edildi.

"İYİLEŞME KREDİ RİSKİ GÖSTERGELERİNE YAYILDI"



Bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki iyileşmenin tüm kredi riski göstergelerine yayıldığı, bankaların likidite şoklarına karşı yeterli ve güçlü likidite tamponlarına sahip olduğu vurgulandı.



Roponda, "Bankaların uluslararası piyasalardan borçlanma potansiyeli yüksek olup, dış borçlar ihtiyaçlar nispetinde yenilenmektedir. Bankalar yasal oranlar dahilinde ve sınırlı düzeyde yabancı para pozisyonu taşımaktadır." denildi.



Yasal oranların oldukça üzerinde tutulan sermaye tamponları sayesinde bankacılık sektörünün olası risklere karşı güçlü konumunu sürdürdüğü kaydedildi.