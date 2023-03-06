Merkez Bankası'ndan bankalara 'KKM' uyarısı

TCMB ilave menkul kıymet tesis oranının ve yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı üzerinden tahsil edilecek komisyon tutarının belirlenmesinde kullanılan TL payı hesaplamasında değişiklik yaptı.



Merkez Bankası; "Bankalar nezdinden yapılan incelemelerde TL nakdi kredi kullanarak veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen Mevduat ve Katılım Hesaplarının Kur Artışların karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamındaki kur korumalı mevduat/katılma hesaplarının kullanılma suretiyle bankamız tebliğleri kapsamında dönüşüm hesapları açıklığı tespit edilmiştir.



Bu çerçevede söz konusu uygulamalar ve TL mevduat/katılım fonu hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesapları gerçek ve tüzel kişi TL payının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

