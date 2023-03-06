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Merkez Bankası'ndan bankalara 'KKM' uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada TL mevduat/katılım fon hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesaplarının gerçek ve tüzel kişi Türk Lirası payı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtildi. TL kredi veya Hazine KKM hesaplarından TCMB KKM'ye dönüşümler TL payı sayılmayacak.

Merkez Bankası'ndan bankalara 'KKM' uyarısı

TCMB ilave menkul kıymet tesis oranının ve yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı üzerinden tahsil edilecek komisyon tutarının belirlenmesinde kullanılan TL payı hesaplamasında değişiklik yaptı.

; "Bankalar nezdinden yapılan incelemelerde TL nakdi kullanarak veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen Mevduat ve Katılım Hesaplarının Kur Artışların karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamındaki kur korumalı mevduat/katılma hesaplarının kullanılma suretiyle bankamız tebliğleri kapsamında dönüşüm hesapları açıklığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu uygulamalar ve TL mevduat/katılım fonu hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesapları gerçek ve tüzel kişi TL payının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

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