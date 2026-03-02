Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Merkez Bankası'ndan döviz adımı, satış yapmaya başladı

02.03.2026 10:26

Merkez Bankası'ndan döviz adımı, satış yapmaya başladı
Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'nın döviz satım opsiyonlarında işlem yaptığı iddia edildi.

Reuters

Bankacılar, TCMB'nin ⁠Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasasında döviz sözleşmelerinde satım tarafında ⁠işlem yapmaya başladığını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Orta Doğu'ya yayıldı. Merkez Bankası da finansal istikrarın korunması amacıyla hamle yapmaya başladı.

 

Reuters'ın bildirdiğine göre, bankacılar, TCMB'nin ⁠Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasasında döviz sözleşmelerinde satım tarafında ⁠işlem yapmaya başladığını belirtti.

Döviz TürüYönSatışDeğişimSaat
ABD Doları43,97 TL0.08 %11:09
Euro51,54 TL-0.71 %11:09
İngiliz Sterlini58,79 TL-0.85 %11:09
Japon Yeni0,28 TL-0.53 %11:09
Avustralya Doları31,04 TL-0.73 %11:09
Kanada Doları32,18 TL-0.17 %11:09
Norveç Kronu4,61 TL-0.16 %11:09
Danimarka Kronu6,89 TL-0.80 %11:09
İsveç Kronu4,80 TL-1.30 %11:09
Suudi Arabistan Riyali11,71 TL0.01 %11:09