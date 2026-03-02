Merkez Bankası'ndan döviz adımı, satış yapmaya başladı
02.03.2026 10:26
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'nın döviz satım opsiyonlarında işlem yaptığı iddia edildi.
Reuters
Bankacılar, TCMB'nin Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasasında döviz sözleşmelerinde satım tarafında işlem yapmaya başladığını belirtti.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Orta Doğu'ya yayıldı. Merkez Bankası da finansal istikrarın korunması amacıyla hamle yapmaya başladı.
|Döviz Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|ABD Doları
|43,97 TL
|0.08 %
|11:09
|Euro
|51,54 TL
|-0.71 %
|11:09
|İngiliz Sterlini
|58,79 TL
|-0.85 %
|11:09
|Japon Yeni
|0,28 TL
|-0.53 %
|11:09
|Avustralya Doları
|31,04 TL
|-0.73 %
|11:09
|Kanada Doları
|32,18 TL
|-0.17 %
|11:09
|Norveç Kronu
|4,61 TL
|-0.16 %
|11:09
|Danimarka Kronu
|6,89 TL
|-0.80 %
|11:09
|İsveç Kronu
|4,80 TL
|-1.30 %
|11:09
|Suudi Arabistan Riyali
|11,71 TL
|0.01 %
|11:09