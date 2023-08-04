Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, temmuzda aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.



Bankadan yapılan açıklamada, yıllık enflasyonun ana grupların tamamında arttığı vurgulandı.



Aylık bazda incelendiğinde ise enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde de yüksek artışların yaşandığı belirtildi.



Rapora göre enerjideki artışların, vergi düzenlemelerinin yanı sıra, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleştiğinin altı çizildi.



Raporda ayrıca temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliğinin yüksek ve hızlı olmaya devam ettiği vurgulandı.



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