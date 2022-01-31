Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021'de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi.



Mektupta; Merkez Bankası'nın sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlattığı, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu ifade edildi.



Merkez Bankası, mektupta kur korumalı mevduatın orta vadede istikrara kalıcı katkı sağlayacağını vurguladı.