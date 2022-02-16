Merkez Bankası'ndan yeni adım: KKM hesabının TL kredide teminat sayılmasına koşullu izin

Bankalara gönderilen uygulama talimatında, döviz dönüşlü KKM ürününde tutulan mevduatın yabancı para krediler için teminat sayılacağı netleşti.

TL krediler için ise Eximbank'a verilen teminat mektupları hariç kredi temini amacı dışındaki teminat mektupları, akreditifler, mal alımı, bayilik gibi gayrinakdi krediler için teminat olarak kullanılabilecek.

Merkez Bankası, uygulamanın başlangıcında KKM ile TL'ye dönülen hesapların teminat gösterilmesi suretiyle alınacak TL kredilerin yeniden dövize dönmesine karşı teminat kısıtlaması getirmişti.