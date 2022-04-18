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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının yüzde 0 olarak belirlendiğini, yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Haberler - NTV Haber 18.04.2022 - 10:07

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

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bazı yeni düzenlemelere gitti.

Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödediği faizi sıfıra indirdi, gerçek kişilerden dönüşüme uyguladığı ilave faiz uygulamasını sonlandırdı.

Banka dövizden TL'ye dönüşümü sağlayamayan bankalar için uygulayacağını açıkladığı sistemde de değişiklik yaptı.

DTH'ten TL'ye dönüşüm oranı hedefine ulaşılması için belirlenmiş olan 8 Temmuz tarihinini 2 Eylül'e erteledi.

Banka döviz komisyon oranlarını, dönüşümde belirlenen oranı sağlayamayanlar için yüzde 1,5'e çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi 2 Eylül'e kadar yüzde 10 oranında dönüşüm sağlayamayan bankalar için iki kat komisyon uygulayacak.

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