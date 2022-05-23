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Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17,57'ye çıktı. 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 oldu.

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 10:40

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

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, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,86 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,97'ye yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 46,44'ten yüzde 57,92'ye çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,41'den 33,28'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68'den 19,54'e yükseldi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 17,57'YE ÇIKTI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 17,57 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 17,84'ten 18,47'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 27,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 22 milyar dolar oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE 0,1 PUANLIK ARTIŞ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4 düzeyinde korundu.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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