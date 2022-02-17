Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, birazdan faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.



OCAK AYINDA SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.