ntv.com.tr

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını yapıyor . Piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 13:56

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

İlişkili Haberler

Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi

Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi

Avrupa Merkez Bankası'ndan "hızlı faiz artırımı" uyarısı

Avrupa Merkez Bankası'ndan "hızlı faiz artırımı" uyarısı

Türkiye Cumhuriyet , birazdan faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

OCAK AYINDA SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...