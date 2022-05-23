Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? TCMB Mayıs 2022 PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.



MAYIS AYI MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14 olarak kaldı.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?



Mart ve nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.



MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022



26 Mayıs 2022



23 Haziran 2022



21 Temmuz 2022



18 Ağustos2022



22 Eylül 2022



20 Ekim 2022



24 Kasım 2022



22 Aralık 2022