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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? TCMB Mayıs 2022 PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun 26 Mayıs'taki toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 10:02

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? TCMB Mayıs 2022 PPK toplantısı ne zaman?

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her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

MAYIS AYI MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14 olarak kaldı.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ve nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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